«Взглянув в зеркало, я закричала». Йохауг в книге рассказала о положительной допинг-пробе

34-летняя знаменитая норвежская лыжница Терезе Йохауг в своей автобиографии, которая выйдет в полном объёме осенью, раскрыла несколько тем, которые происходили за кулисами и были скрыты от общественности на протяжении многих лет.

В книге она описала сентябрьский день 2016 года, когда ей сообщили о её положительном допинг–тесте, о котором стало известно общественности позднее. Тогда она заявляла, что запрещённый препарат попал в организм через губную помаду.

«Я и мой бойфренд Нильс Якоб Хофф оказались вместе в квартире в Холменколлене в тот день, когда я получила сообщение о допинге, это было почти шесть лет назад. Тогда казалось, что ничто не могло испортить радость от того, что мы наконец снова вместе. В тот день я была занята повседневными вещами до того, как увидела пропущенный звонок от тогдашнего менеджера национальной команды Видара Лефшуса и сообщение из антидопинговой службы Норвегии.

Сначала я проверила электронную почту, там было сообщение от антидопинговой службы Норвегии. Я сразу увидела оглавление сообщения – положительная допинг-проба. Я напряглась, но паника на самом деле охватила меня не сразу. Моей первой мыслью было, что это недоразумение. Казалось, будто они ошиблись получателем. В электронном письме говорилось, что образец мочи, взятый во время допинг-контроля вне соревнований в Осло 16 сентября 2016 года, содержал клостебол. Препарат, который находится в запрещенном списке.

Взглянув в зеркало, я буквально закричала. Вся улица Олафа Булла (её домашний адрес в то время. – Прим. «Чемпионата»), должно быть, слышали это. Нильс Якоб определённо слышал это. Он поднимался по лестнице и открыл входную дверь позади меня. Я едва могу вспомнить, что произошло в следующие несколько минут, поэтому мне просто нужно доверять его версии. Я просто стояла, оцепенев от ужаса, смотрела на себя в зеркало и кричала», — гласит рассказ Йохауг, отрывок которой из главы «Терезе Йохауг — вся история» приводит издание VG.

Напомним, Йохауг была отстранена из-за клостебола на 18 месяцев, пропустив чемпионат мира по лыжным гонкам 2017 года и Олимпийские игры 2018 года.