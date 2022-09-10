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Марит Бьорген недовольна тем, что Йоханнес Клебо тренируется отдельно от сборной Норвегии

Марит Бьорген недовольна тем, что Йоханнес Клебо тренируется отдельно от сборной Норвегии
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Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась о том, что соотечественник Йоханнес Клебо проводит тренировочные сборы отдельно от спринтерской группы Норвегии.

«Успех заключается в сплочённой команде. Очевидно, что это требует усилий и от лидера. Другим будет трудно воспользоваться качествами, которыми обладает Йоханнес. Я за то, чтобы была команда. Вы находитесь на сборе, тренируетесь друг с другом и используете друг друга.

Я также думаю, что и Йоханнесу есть чему поучиться у ребят из команды. Но тренеру важно быть предельно твёрдым. Если начнёт терять контроль, кто-то другой скажет, мол, мне не подходит. Потом вдруг появляется группа всего из четырёх спортсменов, а остальные – кто где. Если прогрессирует вся команда, каждый её член тоже прогрессирует», — приводит слова Бьорген VG.

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