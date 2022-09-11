Юлия Ступак: уверена, мы поедем на чемпионат мира в Планице. FIS нужна интересная борьба

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о возможности участия россиян в чемпионате мира 2023 года, который пройдёт в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.

«Я уверена, что мы поедем на чемпионат мира в Планице. Не знаю, мне все крутят пальцами у виска. Понятно, сейчас это всё вилами по воде, но после января будет легче выехать туда. Первые старты они посмотрят, взвесят всё и сравнят. Думаю, станет понятно, что нужна интересная борьба с нами», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022.