Марит Бьорген: сейчас у меня нет мотивации становиться тренером
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Восьмикратная олимпийская чемпионка 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген ответила на вопрос, планирует ли она заниматься тренерской работой.
«Нет, сейчас у меня нет мотивации становиться тренером. У меня дома двое малышей, я хочу быть с ними. Скорее, смогу внести свой вклад на более широком уровне и поделиться опытом и знаниями. Я довольно быстро отказалась от этой идеи, сразу после завершения карьеры.
Я положила лыжи на полку. У меня не будет гонок зимой. Это дало мотивацию тренироваться на длинные дистанции, но это требует много усилий», — приводит слова Марит Бьорген Dagbladet.
Бьорген является восьмикратной олимпийской чемпионкой и 18-кратной чемпионкой мира (это рекордный показатель).
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