Восьмикратная олимпийская чемпионка 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген готовится впервые пробежать Нью-Йоркский марафон, который пройдёт 6 ноября. Об этом спортсменка сообщила на презентации своей новой книги «Метод Марит. Тренировки для чемпионов и физкультурников».
«Будет интересно. Цель — выбежать из трёх часов», — приводит слова Бьорген Aftenposten.
Бьорген по-прежнему ставит перед собой большие и амбициозные цели и, чтобы реализовать их, тренируется 5-7 раз в неделю. Большинство занятий посвящены бегу, но раз в неделю Марит обязательно проводит силовую тренировку.
Впервые после пандемии в этом году Нью-Йоркский марафон готов принять 50 тыс. участников, что является максимальным показателем для забега. Всего организаторы получили более 84 тыс. заявок.
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