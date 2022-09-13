Анфиса Резцова отреагировала на слова Йоханнеса Клебо об отстранении российских лыжников

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо заявил, что ему хотелось бы, чтобы российские лыжники вернулись на международные старты.

«Мне очень понравилось, что сказал Клебо: «Без россиян мы никто. Надо, чтобы их скорее допустили до соревнований», — приводит слова Анфисы Резцовой «Комсомольская правда».

Напомним, в настоящее время российские лыжники отстранены от международных турниров решением Международной федерации лыжного спорта (FIS), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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