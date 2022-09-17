Елена Вяльбе ответила, собирается ли смотреть гонки Кубка мира — 2022/2023

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, будет ли следить за борьбой на Кубке мира в сезоне-2022/2023.

«Кубок мира смотреть не буду. А что мне там смотреть? Если наши выступать не будут, я смотреть не буду», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

Ранее, в июле, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022 из-за ситуации на Украине.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли FIS до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент неизвестно.