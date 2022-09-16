Вернётся ли Россия в большой мировой спорт? Путин и Бах сделали судьбоносные заявления

Перед российскими спортсменами двери наглухо не закрывают. Но и внутрь не пускают.

Середина сентября оказалась богатой на важные новости и заявления, касающиеся отстранения российского спорта. Стоит сказать сразу: прямого ответа на вопрос о том, когда и как россияне вернутся на международные турниры (и вернутся ли вообще), никто не дал. Но поводы задуматься и порассуждать над долгосрочными тенденциями точно есть.

Тем более что в эти дни на тему будущего нашего спорта высказались даже президент России Владимир Путин и глава МОК Томас Бах.

Разберём пять ключевых событий или заявлений и сделаем выводы.

«Российские спортсмены не должны быть жертвами»

В первую очередь внимание привлекло любопытное заявление председателя Олимпийского и паралимпийского комитетов США Сюзанны Лайонс.

«Я думаю, все мы чувствуем, что в какой-то момент отдельные спортсмены не должны быть жертвами любой государственной политики или другой напряжённости во всём мире. Думаю, что неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены, которые проживают в России, вернулись и стали частью соревнований, но сроки и то, как это выглядит, должны быть определены».

Эти слова в России оценили очень позитивно, пожалуй, даже излишне. По большому счёту они передают лишь то, что даже в США не говорят о том, что нас надо отстранить навсегда. Какое-то окно возможностей нам оставляют.

Бах снимает с себя ответственность

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах принял участие в онлайн-заседании комиссии спортсменов МОК. Также с видеообращения чиновника начался конгресс Международного союза биатлонистов.

«Говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки – решайте, дескать, сами», – пишет о своих впечатлениях от выступления президента МОК глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

На конференции со спортсменами Бах тоже не сказал ничего определённого. Только то, что он «будет решать» проблему с отстранением россиян.

В целом же по-прежнему в силе рекомендация МОК международным федерациями отстранять россиян. Но рекомендация вроде бы не строгая. То есть Бах никому ничего не запрещает, а передаёт ответственность на уровень ниже. И это в теории может иметь для России положительный эффект.

Россия – мимо мирового биатлона. И это ожидаемо

Но сначала – об отрицательном.

На конгрессе IBU принято решение продлить отстранение России. 39 голосов за это решение, Россия и Беларусь – против. Пять делегатов воздержались.

Решение ожидаемое, но оттого не менее неприятное.

Дзюдоисты могут создать прецедент

А вот в Международной федерации дзюдо, возможно, готовы рискнуть и пойти против всеобщей тенденции. Там по-прежнему не опровергают возможность выступления российских спортсменов на чемпионате мира, который пройдёт в Узбекистане в начале октября. При этом представители Украины протестуют и говорят о готовности сняться с турнира, если туда поедут россияне.

Говорить о переломе в дзюдо как о свершившемся факте преждевременно, но если это произойдёт, то станет очень занимательным прецедентом.

В биатлоне на уровне IBU нас точно не любят – это ни для кого не секрет. Однако есть множество видов спорта, где к России относятся более лояльно, но, возможно, боятся делать первый шаг. Если дзюдоисты позволят россиянам вернуться на большие турниры, то и остальные смогут действовать смелее.

Судьбоносное заявление президента

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества также неожиданно затронул тему большого спорта.

«Есть хорошие возможности для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения крупных спортивных мероприятий под эгидой ШОС. Для этого можно было бы подумать о создании объединения спортивных организаций при нашем объединении», – предложил президент.

Крайне интересная идея. По сути, Путин предложил создать на базе сотрудничества России, Китая, Индии и Ирана альтернативу МОК со своими крупными турнирами. Правда, реализация этой идеи до состояния реальной альтернативы Олимпиадам может занять не одно десятилетие.

Что всё это значит? Россия вернётся в мировой спорт?

Вернётся. Но не так скоро, как всем нам хотелось бы.

Очевидно, что до окончания активных военных действий на Украине никто нас в мировой спорт полноценно не вернёт. Пока спецоперация продолжается, возможны лишь единичные прорывы, как в лояльном России дзюдо.

С остальными федерациями надо целенаправленно работать, убеждать их, общаться, чтобы у них был необходимый нам настрой – вернуть российских атлетов, как только ситуация на Украине разрешится.

2022 год показал, что замыкаться в себе – не выход. Если мы ставим перед собой цель – стать самодостаточными в сфере спорта, то надо полностью перестраивать всю спортивную систему в нашей стране, а не отчитываться об успешном проведении очередной Спартакиады. Очевидно, что полной перестройкой заниматься никто не готов. Поэтому придётся стучать в закрытые двери, убеждать через щёлку и надеяться, что нам откроют.

Спорт в России, да и в СССР – это исторически битва «наших» против «не наших». И если идею этой битвы вычеркнуть, то в существовании системы профессионального спорта в большинстве дисциплин просто нет смысла.

А идея Путина, высказанная на саммите ШОС, позволяет задуматься о поиске желаемой болельщиками битвы где-то на условном Востоке, если условный Запад нас её лишает. Понятно, что создание альтернативной «восточной» Олимпиады – это дело не на годы, а на десятилетия. Бороться с западным шоу, вокруг которого крутятся миллиарды долларов, невероятно сложно.

Но если Россия в связке с Китаем выстоит в глобальном конфликте, то уже созданная альтернатива МОК может оказаться под рукой очень кстати.

А если не выстоит, то нам, вероятно, будет не до большого спорта.