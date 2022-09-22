Терезе Йохауг рассказала о предстоящей свадьбе
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о предстоящей свадьбе. Чемпион мира по гребле, а в настоящее время врач, Нильс Якоб Хофф сделал предложение титулованной лыжнице в канун нового года.
«Мы еще не определились с датой, но, вероятно, это будет в следующем году. Где? У нас будет зимняя свадьба в Рёрусе (город в Норвегии. — Прим. «Чемпионата»).
Он с нетерпением ждёт зимней свадьбы, но у него не было выбора, и ему пришлось подчиниться», — приводит слова Терезе Йохауг Bergens Tidende.
Йохауг объявила о завершении карьеры перед масс-стартом пятого марта 2022 года в Холменколлене. Спортсменка уточнила, что больше не хочет посвящать всё своё время беговым лыжам.
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