Дмитрий Губерниев отреагировал на слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова генерального секретаря FIS Мишеля Виона. Ранее Вион намекнул, что российским лыжникам могут вернуть допуск на Кубок мира.

«Ключевое — не будет принято без рекомендации МОК! Ещё раз для оптимистов и их друзей: наших лыжников и всех остальных никуда не допустят!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, Вион говорил, что даже в случае возвращения допуска российских лыжников на этапы Кубка мира они будут выступать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна.

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