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Вяльбе прокомментировала слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ

Вяльбе прокомментировала слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Да, безусловно, это хороший знак. Если мы даже поедем на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся. Надежда на лучшее должна быть всегда, всегда надо думать только о хорошем.

Мы общаемся с международной федерацией и 27 сентября летим на совещание в Цюрих», — приводит слова Елены Вяльбе «РИА Новости Спорт».

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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