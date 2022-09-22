Вяльбе прокомментировала слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.
«Да, безусловно, это хороший знак. Если мы даже поедем на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся. Надежда на лучшее должна быть всегда, всегда надо думать только о хорошем.
Мы общаемся с международной федерацией и 27 сентября летим на совещание в Цюрих», — приводит слова Елены Вяльбе «РИА Новости Спорт».
В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
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