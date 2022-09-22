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Вылегжанин высказался о возможном допуске российских лыжников до международных стартов

Вылегжанин высказался о возможном допуске российских лыжников до международных стартов
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Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр ОИ Максим Вылегжанин отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Ещё об этом не думал, так как эту новость услышал от вас. Раз это рассматривают, то хорошо, что есть какой-то вариант допустить спортсменов до международных соревнований. Надеемся, что так и будет, что россиян и белорусов допустят», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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