Вылегжанин высказался о возможном допуске российских лыжников до международных стартов

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр ОИ Максим Вылегжанин отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Ещё об этом не думал, так как эту новость услышал от вас. Раз это рассматривают, то хорошо, что есть какой-то вариант допустить спортсменов до международных соревнований. Надеемся, что так и будет, что россиян и белорусов допустят», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).