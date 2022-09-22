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«Все ждут, что скажет МОК». Легков — о возможном участии российских лыжников в турнирах

«Все ждут, что скажет МОК». Легков — о возможном участии российских лыжников в турнирах
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Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский лыжник Александр Легков отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Я не знаю кто такой Вион, какие у него есть полномочия, откуда у него такие мысли. Или он что-то знает… Двоякая ситуация на эту тему. Он говорит, что должна быть рекомендация МОК. Вот мы все и ждём рекомендацию МОК. То, что они говорят, что спорт должен быть вне политики — так это все всегда говорили. Может быть, они думают, что со всей это сложной ситуацией спорт может объединить и как-то станет проще. Для меня ничего непонятно из этой новости. Все ждут, что скажет МОК», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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