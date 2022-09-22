Бессмертных: FIS может допустить наших лыжников, а правительство стран пойдёт в отказ

Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Бессмертных прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.



«Хорошо, что у FIS уже есть такие мысли. Мало понятно, как это будет реализуемо, но это от нас точно не зависит. Если есть такие мысли в голове, значит хорошо бы было, если бы наши спортсмены с начала сезона начали выступать на Кубках мира, доказывая и показывая результаты. Это было бы замечательно! Но как они реализовывать это будут в нынешней ситуации? Мы же видим, какие проблемы начинаются с визовым режимом в Европу. Не так просто будет. Если даже мы с вами захотим сейчас полететь в Европу, столкнемся с рядом каких-то вопросов. Хорошо, что думают об этом и дай бог, чтобы всё разрешилось до начала сезона. А вопросов много.



Думаю, с инициативой больше МОК выступил. Сколько читаю источников, наверное, позиция началась с МОК, чем с Федераций. Не знаю, кто с кем должен советоваться. Федерация может разрешить, а правительство стран может пойти в отказ», – сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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