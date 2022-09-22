Водителю грузовика, сбившего словенскую лыжницу, вернули права

Водитель грузовика, сбившего словенскую лыжницу Хану Ямник, получил свои водительские права обратно после того, как подал апелляцию на конфискацию. Суд посчитал, что нет оснований подозревать водителя в халатности, и ему вернули водительские права. Прокуратура это решение не обжалует, сообщил ABC Nyheter.

19-летняя словенская лыжница Хана Мази Ямник трагически погибла в Норвегии во время утренней тренировки на лыжероллерах 11 августа. Ямник погибла в результате несчастного случая в коммуне Странн. Лыжница сборной Словении попала под грузовик в туннеле.

Ямник была включена в состав национальной команды Словении на сезон-2022/2023. Минувшей зимой она выступала на юниорском чемпионате мира.

Расследование происшествия ещё не завершено.