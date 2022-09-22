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Водителю грузовика, сбившего словенскую лыжницу, вернули права

Водителю грузовика, сбившего словенскую лыжницу, вернули права
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Водитель грузовика, сбившего словенскую лыжницу Хану Ямник, получил свои водительские права обратно после того, как подал апелляцию на конфискацию. Суд посчитал, что нет оснований подозревать водителя в халатности, и ему вернули водительские права. Прокуратура это решение не обжалует, сообщил ABC Nyheter.

19-летняя словенская лыжница Хана Мази Ямник трагически погибла в Норвегии во время утренней тренировки на лыжероллерах 11 августа. Ямник погибла в результате несчастного случая в коммуне Странн. Лыжница сборной Словении попала под грузовик в туннеле.

Ямник была включена в состав национальной команды Словении на сезон-2022/2023. Минувшей зимой она выступала на юниорском чемпионате мира.

Расследование происшествия ещё не завершено.

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