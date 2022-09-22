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«Не вижу, чтобы ситуация изменилась». Дюрхауг — о возможном возвращении россиян

«Не вижу, чтобы ситуация изменилась». Дюрхауг — о возможном возвращении россиян
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Нам ничего об этом не известно, и я рассчитываю получить больше информации от FIS. Я не вижу, чтобы ситуация изменилась после решения об отстранении российских спортсменов», — приводит слова Туве Мо Дюрхауг Nettavisen.

Напомним, Мишель Вион уточнил, что FIS точно не примет это решение без чёткой рекомендации МОК. В случае получения допуска россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе.

В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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