«Не вижу, чтобы ситуация изменилась». Дюрхауг — о возможном возвращении россиян

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.
«Нам ничего об этом не известно, и я рассчитываю получить больше информации от FIS. Я не вижу, чтобы ситуация изменилась после решения об отстранении российских спортсменов», — приводит слова Туве Мо Дюрхауг Nettavisen.
Напомним, Мишель Вион уточнил, что FIS точно не примет это решение без чёткой рекомендации МОК. В случае получения допуска россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе.
В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
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