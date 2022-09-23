Вяльбе рассказала, при каком условии российские лыжники выступят на КМ под флагом FIS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе допустила возможность выступления россиян под флагом ФЛГР или FIS на международных соревнованиях.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.



«Мысль хорошая! Что я могу сказать? Если они так думают, то мы будем рады участвовать на этапах Кубка мира, в чемпионате мира, который пройдёт в этом сезоне.



Мы на связи с представителями FIS. 27 сентября поедем на совещание, будем встречаться с президентом и генсеком FIS. Лучший вариант общения – очное. При этом от FIS мы всегда слышим, что всё будет зависеть от решения МОК. Они будут действовать по директиве сверху.



Что касается нейтрального статуса, то если это будет так, как мы выступали на последнем чемпионате мира — под флагом ФЛГР или FIS, но без подписи неких деклараций, которые некоторые другие федерации продвигают, — то да, это возможно. Но если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».