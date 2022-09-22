В международной федерации говорят о возвращении российских лыжников. Неужели это реально?

Неожиданно приятная новость пришла из мира лыжных гонок.

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта Мишель Вион впервые публично заявил о том, что FIS рассматривает вопрос о возвращении россиян на международные старты. Федерация ждёт чёткой рекомендации от МОК.

Насколько реально для Александра Большунова, Натальи Непряевой и всех остальных российских лыжников вернуться на Кубок мира и чемпионат мира?

Что сказал генсек FIS?

«К нам начала приходить идея открыть двери для России и Беларуси. Мы говорим не о соревнованиях в России, а о допуске к соревнованиям под эгидой FIS и Кубку мира. Это может занять несколько недель или месяцев. Безусловно, это решение не будет принято без чёткой рекомендации МОК. Мы занимаемся этим вместе», – сказал Вион.

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Он подчеркнул, что в последнее время руководство FIS провело две встречи с представителями МОК. К первому этапу Кубка мира в финской Руке решение принято не будет, но участие в чемпионате мира в Планице возможно.

Конечно, без национального флага и гимна.

Как отреагировала Елена Вяльбе?

«Если они так думают, то мы будем рады участвовать на этапах Кубка мира, в чемпионате мира, который пройдёт в этом сезоне. Мы на связи с представителями FIS, будем встречаться с президентом и генсеком FIS. Лучший вариант общения – очное. При этом от FIS мы всегда слышим, что всё будет зависеть от решения МОК. Они будут действовать по директиве сверху.

Что касается нейтрального статуса, то если это будет так, как мы выступали на последнем чемпионате мира — под флагом ФЛГР или FIS, но без подписи неких деклараций, которые некоторые другие федерации продвигают, – то да, это возможно. Но если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», – сказала Елена Вяльбе «Матч ТВ».

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Ранее президент ФЛГР также говорила, что спортсмены лыжной сборной России не будут подписывать никаких дополнительных документов для допуска на соревнования.

Реакция в других странах

Бывший руководитель федерации лыжных гонок Норвегии, член совета FIS Эрик Рёсте заявил, что никаких новых данных после решения об отстранении России у него нет. В федерации лыжного спорта Финляндии выступили резко против возвращения россиян в международные соревнования.

В концовке прошлого сезона российскую команду фактически выгнали из Норвегии с этапа Кубка мира. Тогда FIS выступала за то, чтобы разрешить сборной России участвовать в соревнованиях, но в самой Норвегии выступили резко против. Решения FIS не учитывались. Если в странах, где проводятся этапы Кубка мира, а также в Словении, где пройдёт чемпионат мира, займут ту же позицию, что и в Финляндии, ничего нельзя будет сделать.

Что сказали Губерниев и Легков?

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что из слов Виона никаких выводов делать не стоит.

«Я не знаю, кто такой Вион, какие у него есть полномочия, откуда у него такие мысли. Или он что-то знает… Двоякая ситуация на эту тему. Он говорит, что должна быть рекомендация МОК. Вот мы все и ждём рекомендацию МОК. Для меня ничего не понятно из этой новости. Все ждут, что скажет МОК».

Александр Терентьев Фото: РИА Новости

А комментатор Дмитрий Губерниев призвал не строить иллюзий.

«Ключевое — не будет принято без рекомендации МОК! Ещё раз для оптимистов и их друзей: наших лыжников и всех остальных никуда не допустят!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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Дмитрий не верит в то, что МОК изменит свою позицию. Кажется, на этот раз он прав. Слова Виона – это позитивный знак, но ориентироваться на него сейчас вряд ли стоит. Допуск российских лыжников на международные старты в этом сезоне объективно будет грандиозной неожиданностью и словом наперекор всему западному спорту. Вряд ли кто-то решится сказать это слово.