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Российских лыжников могут допустить к чемпионату мира — 2023 в Планице — насколько это реально, реакция Елены Вяльбе

В международной федерации говорят о возвращении российских лыжников. Неужели это реально?
Андрей Шитихин
Россиян могут допустить к чемпионату мира
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Елена Вяльбе готова отправить команду в нейтральном статусе. Но без деклараций об осуждении действий российских властей.

Неожиданно приятная новость пришла из мира лыжных гонок.

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта Мишель Вион впервые публично заявил о том, что FIS рассматривает вопрос о возвращении россиян на международные старты. Федерация ждёт чёткой рекомендации от МОК.

Насколько реально для Александра Большунова, Натальи Непряевой и всех остальных российских лыжников вернуться на Кубок мира и чемпионат мира?

Что сказал генсек FIS?

«К нам начала приходить идея открыть двери для России и Беларуси. Мы говорим не о соревнованиях в России, а о допуске к соревнованиям под эгидой FIS и Кубку мира. Это может занять несколько недель или месяцев. Безусловно, это решение не будет принято без чёткой рекомендации МОК. Мы занимаемся этим вместе», – сказал Вион.

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Он подчеркнул, что в последнее время руководство FIS провело две встречи с представителями МОК. К первому этапу Кубка мира в финской Руке решение принято не будет, но участие в чемпионате мира в Планице возможно.
Конечно, без национального флага и гимна.

Как отреагировала Елена Вяльбе?

«Если они так думают, то мы будем рады участвовать на этапах Кубка мира, в чемпионате мира, который пройдёт в этом сезоне. Мы на связи с представителями FIS, будем встречаться с президентом и генсеком FIS. Лучший вариант общения – очное. При этом от FIS мы всегда слышим, что всё будет зависеть от решения МОК. Они будут действовать по директиве сверху.

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Что касается нейтрального статуса, то если это будет так, как мы выступали на последнем чемпионате мира — под флагом ФЛГР или FIS, но без подписи неких деклараций, которые некоторые другие федерации продвигают, – то да, это возможно. Но если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», – сказала Елена Вяльбе «Матч ТВ».

Елена Вяльбе

Елена Вяльбе

Фото: РИА Новости

Ранее президент ФЛГР также говорила, что спортсмены лыжной сборной России не будут подписывать никаких дополнительных документов для допуска на соревнования.

Реакция в других странах

Бывший руководитель федерации лыжных гонок Норвегии, член совета FIS Эрик Рёсте заявил, что никаких новых данных после решения об отстранении России у него нет. В федерации лыжного спорта Финляндии выступили резко против возвращения россиян в международные соревнования.

В концовке прошлого сезона российскую команду фактически выгнали из Норвегии с этапа Кубка мира. Тогда FIS выступала за то, чтобы разрешить сборной России участвовать в соревнованиях, но в самой Норвегии выступили резко против. Решения FIS не учитывались. Если в странах, где проводятся этапы Кубка мира, а также в Словении, где пройдёт чемпионат мира, займут ту же позицию, что и в Финляндии, ничего нельзя будет сделать.

Что сказали Губерниев и Легков?

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что из слов Виона никаких выводов делать не стоит.

«Я не знаю, кто такой Вион, какие у него есть полномочия, откуда у него такие мысли. Или он что-то знает… Двоякая ситуация на эту тему. Он говорит, что должна быть рекомендация МОК. Вот мы все и ждём рекомендацию МОК. Для меня ничего не понятно из этой новости. Все ждут, что скажет МОК».

Александр Терентьев

Александр Терентьев

Фото: РИА Новости

А комментатор Дмитрий Губерниев призвал не строить иллюзий.

«Ключевое — не будет принято без рекомендации МОК! Ещё раз для оптимистов и их друзей: наших лыжников и всех остальных никуда не допустят!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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Дмитрий не верит в то, что МОК изменит свою позицию. Кажется, на этот раз он прав. Слова Виона – это позитивный знак, но ориентироваться на него сейчас вряд ли стоит. Допуск российских лыжников на международные старты в этом сезоне объективно будет грандиозной неожиданностью и словом наперекор всему западному спорту. Вряд ли кто-то решится сказать это слово.

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