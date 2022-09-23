Главный спонсор пригрозил FIS разорвать контракт в случае допуска россиян на Кубок мира

Директор по коммуникациям норвежской компании Соор Бьорн Такле Фриис заявил, что разорвёт спонсорский контракт с Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS), если россиянам позволят выступать на международных стартах в сезоне-2022/2023.

Компания Coop является главным спонсором FIS.

Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.



«Мы ожидаем, что FIS как можно быстрее опровергнет то, что это может произойти. Мы практически не верим, что высказывания Виона – правда. Мы поговорили с FIS и озвучили нашу точку зрения. Принять подобное решение совершенно неактуально, и, если нас не услышат, это будет означать, что мы не сможем продолжать спонсировать FIS», — приводит слова Такле Фрииса Adressa.