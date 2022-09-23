Главный спонсор пригрозил FIS разорвать контракт в случае допуска россиян на Кубок мира

Директор по коммуникациям норвежской компании Соор Бьорн Такле Фриис заявил, что разорвёт спонсорский контракт с Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS), если россиянам позволят выступать на международных стартах в сезоне-2022/2023.
Компания Coop является главным спонсором FIS.
Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.
«Мы ожидаем, что FIS как можно быстрее опровергнет то, что это может произойти. Мы практически не верим, что высказывания Виона – правда. Мы поговорили с FIS и озвучили нашу точку зрения. Принять подобное решение совершенно неактуально, и, если нас не услышат, это будет означать, что мы не сможем продолжать спонсировать FIS», — приводит слова Такле Фрииса Adressa.
- 23 сентября 2022
-
21:00
-
19:51
-
18:35
-
10:31
-
10:00
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:00
- 22 сентября 2022
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
20:46
-
18:29
-
16:29
-
16:00
-
15:40
-
15:18
-
14:59
-
14:58
-
14:45
-
14:38
-
14:30
-
14:10
-
12:40
-
12:23
-
12:03
-
11:57
-
11:41
-
11:28
-
10:54
-
10:23
-
10:17
-
09:30
-
09:12