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Главный спонсор пригрозил FIS разорвать контракт в случае допуска россиян на Кубок мира

Главный спонсор пригрозил FIS разорвать контракт в случае допуска россиян на Кубок мира
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Директор по коммуникациям норвежской компании Соор Бьорн Такле Фриис заявил, что разорвёт спонсорский контракт с Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS), если россиянам позволят выступать на международных стартах в сезоне-2022/2023.

Компания Coop является главным спонсором FIS.

Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Мы ожидаем, что FIS как можно быстрее опровергнет то, что это может произойти. Мы практически не верим, что высказывания Виона – правда. Мы поговорили с FIS и озвучили нашу точку зрения. Принять подобное решение совершенно неактуально, и, если нас не услышат, это будет означать, что мы не сможем продолжать спонсировать FIS», — приводит слова Такле Фрииса Adressa.

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