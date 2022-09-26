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Лыжница Андерссон высказалась против возвращения российских спортсменов на мировую арену

Лыжница Андерссон высказалась против возвращения российских спортсменов на мировую арену
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Шведская лыжница Эбба Андерссон высказалась против возвращения российских спортсменов на международные старты.

«Я, разумеется, хочу соревноваться с лучшими лыжницами. Но сейчас речь идет о ситуации в мире, которой быть не должно. Поэтому это вообще не актуально. В Украине же сейчас обстановка не улучшается. В таком случае важно сказать «нет», — приводит слова Андерссон Expressen.

Ранее генеральный секретарь FIS (Международная федерация лыжного спорта) Мишель Вионь намекнул, что российским лыжникам могут вернуть допуск на Кубок мира.

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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