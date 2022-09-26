«У нас нет плана Б». Кубок мира по лыжам под угрозой из-за экономических проблем Европы

Кажется, в предстоящем сезоне без Кубка мира по лыжным гонкам могут остаться не только россияне, но и остальные спортсмены мира. Иностранные СМИ пишут о возможных проблемах с проведением турнира из-за санкций.

Как же экономические трудности могут разрушить Кубок мира?

«В этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования»

Одна из основных причин опасений перед началом зимы и приближающимся стартом Кубка мира – энергетический кризис в Европе, связанный со снижением поставок российского газа. Теперь экономить энергоресурсы вынуждены и крупные компании, и обычные граждане. Этапы Кубка мира в разных странах же требуют немалых затрат. При проведении турнира необходимы длительная подготовка трассы, включая возможный завоз снега и формирование рельефа, постоянное работающее освещение на трассе, обеспечение комфортных условий для СМИ и вещателей. Во всех этих случаях придётся потратить немалые ресурсы: электричество, воду, топливо.

И проблемы у FIS уже не гипотетические, а реальные. Например, ранее были отменены этапы Кубка мира по ски-кроссу (фристайл) во Франции из-за проблем с водой и в Италии вследствие огромных затрат на электричество. Всё это вызывает острые вопросы о целесообразности и возможности проведения Кубков мира по другим дисциплинам, в том числе по лыжным гонкам.

Кубок мира Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Мы знаем о проблемах, связанных, в частности, с производством снега и подготовкой трасс, – сообщил генеральный секретарь FIS Мишель Вион SRF. – Сейчас обычные люди вынуждены экономить газ, электричество и воду; поэтому многим нелегко принимать то, что совсем рядом проводятся гонки Кубка мира по горнолыжному спорту и лыжным видам спорта, требующие больших усилий и затрат. Но мы оптимистично настроены и думаем, что справимся с этим. В настоящее время у федерации нет плана Б.

Нам уже известно об отмене двух соревнований – во Франции не состоится этап Кубка мира по ски-кроссу в Межеве из-за проблем с водой, Италия не сможет принять один этап из-за слишком дорогого электричества. Горнолыжные соревнования пока должны пройти по плану. Сейчас наша стратегия – по возможности переносить соревнования в случае отмены, но проводить их в тех местах, которые уже принимают этапы Кубка мира, чтобы оптимизировать логистику. С уверенностью можно сказать, что в этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования. Но давайте немного подождём. Наши соревнования проходят на открытом воздухе, и мы сильно зависим от снега и погоды».

А ведь ещё пару дней назад Вион размышлял немного о другой истории – о возможности возвращения россиян на Кубок мира. Если ситуация с кризисом будет развиваться также стремительно, то говорить о необходимости выступления наших лыжников на международной арене не будет смысла.

«Федерация положила огромный болт на беговые лыжи»

Вообще, возвращение россиян на Кубок мира крайне невыгодно FIS. Дело в том, что один из титульных спонсоров организации, норвежская компания Coop, готова разорвать контракт в случае допуска наших атлетов. В условиях кризиса подобный поворот событий может стать патовым для FIS.

Кубок мира Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Мы ожидаем, что FIS как можно быстрее опровергнет то, что это может произойти. Мы практически не верим, что высказывания Виона (о возвращении россиян на Кубок мира. – Прим. «Чемпионата») – правда. Мы поговорили с FIS и озвучили нашу точку зрения. Принять подобное решение совершенно неактуально, и, если нас не услышат, это будет означать, что мы не сможем продолжать спонсировать FIS», – пригрозил директор по коммуникации Coop Такле Фрииса в интервью Adressa.

Все эти факторы действительно создают проблему для FIS и Кубка мира по лыжным гонкам в частности. В последние два сезона в организации турнира были постоянные сбои. Хотя, конечно, в большинстве случаев это было связано с пандемией коронавируса. Так, например, в сезоне-2020/2021 не состоялись этапы в Нове-Место (Чехия) и Лиллехаммере (Норвегия), а в сезоне-2021/2022 не были проведены этапы в Ле Русе (Франция) и Планице (Словения). Вот только в прошлом сезоне отмены уже вызывали вопросы, ведь, например, в той же Словении практически в те же даты проходил этап юниорского Кубка IBU по биатлону. Это особенно отмечал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Федерация лыжного спорта положила огромный болт на беговые лыжи. Они им не нужны, они их убивают, – писал Губерниев. – Конкуренция в полторы страны, организация непонятная, состыковка с трансляциями биатлона. Все остаются без соревновательной практики до Олимпиады. У биатлона будет три полноценных этапа, а здесь… Им надо договариваться, а федерации всё равно. Для спортсмена больше месяца без стартов – очень серьёзная история».

Предстоящий сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует в конце ноября в финской Руке. Вот только теперь непонятно, будет ли он полноценным. И дело тут не только в отсутствии на турнире российских спортсменов.