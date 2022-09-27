Юлия Ступак: меня очень утомило лето, требую зиму

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась эмоциями от первого снега, выпавшего этой осенью.
«Не могу описать своей радости… Я так ждала первый снег. Меня очень утомило лето, требую зиму», — написала Ступак в своих социальных сетях.
Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет объявлено в октябре.
27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера.
- 27 сентября 2022
-
20:44
-
17:42
-
09:28
- 26 сентября 2022
-
21:07
-
20:55
-
20:54
-
15:01
-
11:29
-
09:55
-
09:38
- 25 сентября 2022
-
10:03
- 24 сентября 2022
-
18:37
- 23 сентября 2022
-
21:00
-
19:51
-
18:35
-
10:31
-
10:00
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
07:00
- 22 сентября 2022
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
20:46
-
18:29
-
16:29
-
16:00
-
15:40
-
15:18
-
14:59
-
14:58
-
14:45
-
14:38
-
14:30