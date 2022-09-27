Юлия Ступак: меня очень утомило лето, требую зиму

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась эмоциями от первого снега, выпавшего этой осенью.

«Не могу описать своей радости… Я так ждала первый снег. Меня очень утомило лето, требую зиму», — написала Ступак в своих социальных сетях.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет объявлено в октябре.

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера.