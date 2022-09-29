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Ийво Нисканен выложил фото с необычного ракурса. Кайса Мякяряйнен отреагировала

Ийво Нисканен выложил фото с необычного ракурса. Кайса Мякяряйнен отреагировала
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, представитель Финляндии Ийво Нисканен опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал фотографию с необычного ракурса. Он поставил фотоаппарат на асфальт, после чего отъехал и сделал таким образом селфи.

«Самым большим достижением этой тренировки было это вовремя сделанное селфи!» — подписал снимок Нисканен.

На пост Ийво отреагировала чемпионка мира 2011 года в гонке преследования, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен.

«Ты что, спускаешься под гору на лыжероллерах? Я никогда не решалась...» — написала она в комментариях.

Фото: из личного архива ийво нисканена

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