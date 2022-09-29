Крюгер оценил позицию FIS по отношению к российским спортсменам

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер оценил позицию Международной федерации лыжного спорта (FIS) по теме отстранения российских спортсменов от международных стартов. Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Мне кажется, что FIS необходимо иметь более чёткую позицию вместо того, чтобы создавать неуверенность по отношению и к нам, и к российским спортсменам. Их позиции кажутся немного шаткими, хотя они должны отстаивать то, во что они верят.

Признаться, я был удивлён, когда увидел, что FIS вдруг перешла на позитивный лад. В конфликте изменений нет. Скорее произошло обострение, чем смягчение.

У меня сложилось впечатление, что другие виды спорта заняли более чёткую позицию. Считаю, что и FIS должна быть в состоянии сделать это. Ситуация, когда, например, разрешают выступать в лыжных гонках, но не в биатлоне, была бы совершенно абсурдной», — приводит слова Крюгера NRK.