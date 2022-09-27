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Бурман выступил против возвращения российских лыжников. Карлссон поддержала такую позицию

Бурман выступил против возвращения российских лыжников. Карлссон поддержала такую позицию
Фрида Карлссон
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Шведский лыжник Йенс Бурман высказался против возможного возвращения российских лыжников к международным стартам. Чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон поддержала позицию Бурмана и некоторых других спортсменов из Швеции.

«Вы видите, как много спорт значит для Путина, то, как он использует это в своей пропаганде. Поэтому я не думаю, что им следует позволить участвовать, пока идет специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это было бы неправильно», — приводит слова Бурмана Expressen.

«Мы должны обозначить свою позицию. И это наш единственный способ сделать это», — сказала Карлссон.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

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