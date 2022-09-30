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Елена Вяльбе ответила норвежскому журналисту на вопрос о политике

Елена Вяльбе ответила норвежскому журналисту на вопрос о политике
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что спорт не следует смешивать с политикой.

«Это не моя работа — заниматься политикой», — приводит слова Вяльбе TV2.

Норвежский журналист поинтересовался, как можно говорить, что спорт и политика не связаны.

«Слушай, совершенно искренне. Я считаю, что политикой должны заниматься политики. Певцы должны петь песни, художники должны заниматься искусством, а спортсмены должны заниматься спортом (делает паузу). А корреспонденты должны сообщать информацию (смеётся)», — ответила Вяльбе.

Также Вяльбе рассказала, как восприняла бойкот Норвегией заседания FIS из-за России.

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