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Елена Вяльбе указала норвежской федерации на двуличие

Елена Вяльбе указала норвежской федерации на двуличие
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что представители норвежской федерации ведут себя двулично, бойкотировав заседание Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за России.

«Есть интересные моменты. Норвежская ассоциация написала, что бойкотирует приезд сюда (на заседание FIS. — Прим. «Чемпионата»), потому что здесь представители России. Но они здесь, те, кто видятся, здороваются, пожимают руку. Двуличие. Или их настолько душат, что они должны такие реплики высказывать. И сейчас финская федерация ведет деятельность, чтобы нас всех удалили», — сказала Вяльбе на форуме «Россия — спортивная держава».

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