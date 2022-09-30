Вяльбе сообщила, что FIS не снимет отстранение с России из-за мобилизации и референдумов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривала возможность вернуть российских спортсменов на Кубок мира в нейтральном статусе, но теперь этот вопрос снят с повестки дня.

«Уже никто особо не скрывает, встречались на всех уровнях, вчера встречались приватно с главой FIS. Если до мобилизации и референдумов, как они говорят, FIS рассматривала возможность нейтрального статуса, то сейчас эти вопросы с повестки дня фактически сняты.

Эта ситуация сильно осложнила возврат российских спортсменов на международную арену. Но мы оптимисты. Надеемся, что благоразумие восторжествует. Потому что все считают убытки», — сказала Вяльбе на форуме «Россия — спортивная держава».

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