Александр Легков высказался о возможном снятии отстранения с российских лыжников

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжном марафоне Александр Легков прокомментировал то, что российские лыжники, которые в настоящее время отстранены от международных турниров, вновь могут быть допущены на Кубок мира. Ранее об этом сообщил генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион.

«Я не понимаю, что и как происходит. Не могу точно сказать, правда, что нас не допустят или нет. Конечно, сейчас всё возможно. Может, в FIS и не против нашего выступления, потому что это уровень. Когда россияне выступают в лыжных гонках, это очень хороший уровень.

Может, даже сейчас FIS хочет нас видеть. Вопрос в том, будут ли другие страны заявлять о своем неучастии в случае допуска наших ребят. Скорее всего, диалог идет именно в таком формате. Если окончательное решение FIS примет 22 октября, то зачем гадать на кофейной гуще?" – цитирует Легкова «РИА Новости Спорт».

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