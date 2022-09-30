В FIS отреагировали на слова Вяльбе, что с России не снимут отстранение из-за мобилизации

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе рассказала, что «до мобилизации и референдумов» FIS рассматривала возможность вернуть российских спортсменов на Кубок мира в нейтральном статусе, но теперь этот вопрос снят с повестки дня.

«Решение, смогут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в Кубке мира, будет принято на совете FIS 22 октября. Все дискуссии до этой даты являются предположениями. Не может быть никакого чёткого индикатора, какое именно решение в итоге будет принято», — приводит слова представителя пресс-службы FIS «РИА Новости Спорт».

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