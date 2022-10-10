Вяльбе эмоционально отреагировала на заявления шведок о бойкоте ЧМ в случае допуска России
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на заявления шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист о готовности бойкотировать чемпионат мира – 2023 в Планице (Словения), если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит до участия в нём россиян.
«Да и пофиг, пусть бойкотируют. Зрелищность соревнований они потеряют без нас, а без них ничего не поменяется», — приводит слова Вяльбе Sport24.
Комитет FIS должен огласить решение о допуске или недопуске россиян до международных стартов в конце октября. Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта.
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