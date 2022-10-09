«Набираю форму к зиме. И любимая набирает». Как лучшие лыжники мира готовятся к сезону

Уже через полтора месяца стартует долгожданный новый сезон Кубка мира, который, кажется, будет самым странным за последние пару лет. Во многом это произойдёт из-за отсутствия россиян, отчасти – из-за проблем FIS. Но до начала сезона ещё есть время. Чем же его занимают самые известные лыжники?

Активные тренировки

Большинство ведущих звёзд лыжных гонок, конечно же, стараются зацепить последнюю возможность потренироваться. Йоханнес Клебо, получивший летом травму ягодицы, продолжает восстановление. Он уже вернулся со сбора в Парк-Сити (США) и теперь набирает форму в Норвегии.

«Всё ещё не бегаю на длинные дистанции, но, к счастью, я могу бегать на улице», – написал Йоханнес.

Йоханнес Клебо Фото: Из личного архива

Активно форму набирает и финн Ийво Нисканен. Правда, помимо обычных повседневных тренировок, он провёл одно из занятий вместе юными финскими лыжниками, дабы передать собственный опыт.

Ийво Нисканен Фото: Из личного архива

Необычно к сезону готовится и Федерико Пеллегрино. Итальянец решил поучаствовать в соревнованиях по лёгкой атлетике. Лыжник пробежал 3000 метров за 8:40.10 минуты.

Федерико Пеллегрино Фото: Из личного архива

У других лыжников всё более привычно. Они готовятся с партнёрами по команде на сборах. Так, например, поступили Йонна Сундлинг и Эмма Рибом, отправившиеся в Планицу и Толбах.

Йонна Сундлинг и Эмма Рибом Фото: Из личного архива Рибом

Аналогично поступила и часть норвежской мужской команды. В Норвегии групповые тренировки провели Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ховард Тёугбёль, Эрик Вальнес, Эвен Нортуг и Синдре Скар.

Сборная Норвегии Фото: Из личного архива Голберга

Походы и посиделки

Многим лыжникам даже в таком сложном графике удаётся найти время для себя и своих близких. Так, в перерывах между сборами Йонна Сундлинг и Эмма Рибом весело провели время на дне рождении одного из друзей.

Йонна Сундлинг и Эмма Рибом Фото: Из личного архива Рибом

Эмиль Иверсен же, отдохнув со своим младшим братом, выложил забавное фото в одинаковых свитерах со смешной подписью.

«Когда младший брат хочет выглядеть так же круто, как старший», – написал Иверсен, сопроводив фото эмодзи в солнцезащитных очках.

Эмиль Иверсен с братом Фото: Из личного архива

Ховард Тёугбёль в перерыве между сборами не стал изменять своим традициям. Он снова отправился в поход со своей собакой Аро, в этот раз прихватив с собой друга, который тоже был с собакой.

Ховард Тёугбёль Фото: Из личного архива

Совместить отдых и тренировки получилось у Фриды Карлссон. В Германии шведка успела хорошо повеселиться с друзьями, а также скататься в горы.

Фрида Карлссон Фото: Из личного архива

А что российские лыжники?

Несмотря на очень вероятный недопуск на международные старты, российские спортсмены активно готовятся к новому сезону. Правда, каждому удаётся совмещать и занятия, и свою личную жизнь.

Так, например, Александр Большунов за сентябрь успел и потренироваться, и попробовать себя в роли комментатора.

Александр Большунов Фото: Из личного архива

Не забыл спортсмен и про свою семью, которая недавно стала на одного человека больше. Большунов поделился милым снимком с прогулки с новорождённой Евой.

Александр Большунов с дочерью Фото: Из личного архива

Активно тренируется и Сергей Устюгов, при этом успевая найти время для встречи со старыми друзьями.

Сергей Устюгов Фото: Из личного архива

Серьёзно готовится к новому сезону и Юлия Ступак, публикуя видео с пробежек по осеннему лесу. Кроме того, олимпийская чемпионка поделилась кадрами с недавнего отдыха в Санкт-Петербурге.

«Это было в межсборье, в Питере, пожалуй, в любимом городе после Екатеринбурга», – подписала снимки Ступак.

Юлия Ступак Фото: Из личного архива

Много времени с близкими перед стартом сезона проводят Татьяна Сорина и Иван Якимушкин. Татьяна встретилась в Москве со своей подругой, а потом отметила годовщину совместной жизни с супругом Егором Сориным.

Татьяна Сорина с мужем Фото: Из личного архива

Иван Якимушкин, недавно сыгравший свадьбу, наслаждается жизнью в компании своей беременной супруги, не забывая при этом про собственную подготовку к сезону. На эту тему лыжник даже пошутил в своих соцсетях.

Иван Якимушкин с женой Фото: Из личного архива

«Набираю форму к зиме. Любимая тоже набирает», – написал Якимушкин, сопроводив пост смеющимися эмодзи.