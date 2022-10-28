Призёр Олимпиады в Сочи Илья Черноусов прокомментировал отстранение российских лыжников

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в лыжном марафоне Илья Черноусов высказался на тему отстранения российских лыжников от международных соревнований. Напомним, такое решение было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«С точки зрения спорта могу сказать, что, когда спортсмены не могут себя реализовать по не зависящим от них причинам, когда они годами готовятся и не имеют возможности выступать, это печально. Главное – нос не вешать, жить, любить спорт и надеяться на лучшее», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Ильёй Черноусовым читайте на «Чемпионате»: