Призёр Олимпиады в Сочи Илья Черноусов прокомментировал отстранение российских лыжников
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Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в лыжном марафоне Илья Черноусов высказался на тему отстранения российских лыжников от международных соревнований. Напомним, такое решение было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
«С точки зрения спорта могу сказать, что, когда спортсмены не могут себя реализовать по не зависящим от них причинам, когда они годами готовятся и не имеют возможности выступать, это печально. Главное – нос не вешать, жить, любить спорт и надеяться на лучшее», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Ильёй Черноусовым читайте на «Чемпионате»:
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