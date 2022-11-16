Калла показала лак для ногтей собственного бренда

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой показала лак для ногтей собственного бренда.
«В знак благодарности моим рукам и ногам, которые сыграли большую роль в моей карьере, совместно с Kronans Apotek мы разработали лак для ногтей», — написала Калла.
Фото: личный архив Шарлотт Каллы
На этапах Кубка мира Шарлотт Калла имеет в своём активе 12 побед в индивидуальных гонках (семь на отдельных этапах и пять на этапах многодневок) и более 50 попаданий в тройку лучших. В сезоне-2007/2008 она стала победительницей престижной многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка мира шведская лыжница ни разу не поднималась выше четвёртого места по итогам сезона.
В 2018 году за высокие достижения в лыжном спорте Калла была удостоена медали Хольменколлена.
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