Сергей Ридзик — о Томасе Бахе: шиномонтажник он, переобувается на ходу

Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу в дисциплине ски-кросс Сергей Ридзик высказался о риторике президента МОК Томаса Баха, который, обращаясь к лидерам G20, заявил, что в Олимпийских играх должны выступать все страны и в особенности конфликтующие. Но при этом рекомендации МОК о недопуске российских спортсменов на международные соревнования по-прежнему не отменены.
«Называю Баха «шиномонтажником». Уже особо и не вчитываюсь в его реплики. Ну, шиномонтажник же он! На словах одно, на публике второе, на деле — третье. Он переобувается на ходу. Уже и слушать Баха не надо. А зачем его слушать, если рекомендации в отношении российских спортсменов он не отменяет? Оправданий ему нет. Это же чистая дискриминация по национальному признаку. Бах политизировал спорт», — приводит слова Ридзика «Матч ТВ».
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