«Нужен мир». Президент МОК Томас Бах обратился к лидерам стран G20 на саммите

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к лидерам стран G20. Он попросил их услышать его призыв к миру.

«Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита.

В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится», — приводит слова Баха, сказанные на саммите G20, «РИА Новости Спорт».