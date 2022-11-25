Александр Большунов – об Украине: мировые лидеры должны сесть за стол переговоров

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов высказался о конфликте на Украине.
«Если говорить о той ситуации, которая сложилась сейчас в мире, то я считаю, что виноваты все государства, вовлечённые в конфликт. Прежде всего это должно прекратиться, мировые лидеры должны сесть за стол переговоров и договориться о дальнейших действиях. Не думаю, что это произойдёт сейчас, но надеюсь, что всё это ненадолго», — приводит слова Большунова TV2.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место. Он, как и вся сборная России, пропустил последние этапы, так как российские спортсмены были отстранены из-за ситуации на Украине.
Сезон-2022/2023 Кубка мира стартовал в финской Руке сегодня, 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на весь грядущий сезон.
Александр Большунов лёжа жмёт 110 кг.
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