Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Вторым к финишу пришёл его соотечественник Эвен Нортуг. Третье время показал ещё один норвежец — Пол Голберг.
Лыжные гонки. Кубок мира, Рука (Финляндия). Спринт, классический стиль. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.26,0.
2. Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +1,66.
3. Пол Голберг (Норвегия) +1,94.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,27.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,73.
6. Жуль Шаппа (Франция) +9,36.
Отметим, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок по итогам прошлого сезона французский лыжник Ришар Жуве завершил выступление на стадии полуфинала.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
25 ноября 2022, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:26.0
2
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.6
3
Пол Голберг
Норвегия
+1.9
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
16:32
-
16:07
-
16:04
-
14:55
-
13:53
-
13:34
-
12:57
-
12:54
-
12:21
-
10:09
-
09:52
- 24 ноября 2022
-
13:23
-
11:02
-
00:58
- 23 ноября 2022
-
20:33
-
20:13
-
19:33
-
15:07
-
14:10
-
13:01
-
12:30
-
12:14
-
11:44
- 22 ноября 2022
-
22:23
-
19:45
-
15:47
-
13:00
-
09:10
-
07:25
- 21 ноября 2022
-
21:01
-
20:01
-
17:08
-
15:39
-
15:01
-
14:52
Партнерский контент