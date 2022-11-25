Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Вторым к финишу пришёл его соотечественник Эвен Нортуг. Третье время показал ещё один норвежец — Пол Голберг.

Лыжные гонки. Кубок мира, Рука (Финляндия). Спринт, классический стиль. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.26,0.

2. Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +1,66.

3. Пол Голберг (Норвегия) +1,94.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,27.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,73.

6. Жуль Шаппа (Франция) +9,36.

Отметим, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок по итогам прошлого сезона французский лыжник Ришар Жуве завершил выступление на стадии полуфинала.