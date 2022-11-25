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Рибом стала победительницей в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке

Рибом стала победительницей в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке
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Шведская лыжница Эмма Рибом выиграла соревнования в классическом спринте среди женщин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финлядндия).

Рибом на 0,91 секунды опередила соотечественницу Йоханну Хагстрём. Третьей стала представительница Норвегии Тириль Уднес Венг с отставанием от лидера в 0,93 секунды.

Результаты:

1. Эмма Рибом (Швеция) — 2:49.2.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2:50.1.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 2:50.1.
4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 2:51.6.
5. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) — 3:03.1.
6. Майя Дальквист (Швеция) — 3:40.7.

Рибом является чемпионкой мира среди юниоров 2019 в спринте. Впервые на подиум в личной гонке Рибом поднялась в сезоне-2020/2021 на этапе Тур де Ски в Валь-Ди-Фьеме, где заняла третье место в спринте.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
25 ноября 2022, пятница. 15:50 МСК
Окончено
1
Эмма Рибом
Швеция
2:49.2
2
Йоханна Хагстрём
Швеция
+0.9
3
Тириль Уднес Венг
Норвегия
+0.9
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