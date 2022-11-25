Рибом стала победительницей в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке

Шведская лыжница Эмма Рибом выиграла соревнования в классическом спринте среди женщин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финлядндия).

Рибом на 0,91 секунды опередила соотечественницу Йоханну Хагстрём. Третьей стала представительница Норвегии Тириль Уднес Венг с отставанием от лидера в 0,93 секунды.

Результаты:

1. Эмма Рибом (Швеция) — 2:49.2.

2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2:50.1.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 2:50.1.

4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 2:51.6.

5. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) — 3:03.1.

6. Майя Дальквист (Швеция) — 3:40.7.

Рибом является чемпионкой мира среди юниоров 2019 в спринте. Впервые на подиум в личной гонке Рибом поднялась в сезоне-2020/2021 на этапе Тур де Ски в Валь-Ди-Фьеме, где заняла третье место в спринте.