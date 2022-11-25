«Никуда не спешу в эти выходные». Заболевший коронавирусом Нисканен выложил фото у печи

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, финн Ийво Нисканен опубликовал новую фотографию в соцсетях, на которой сидит раздетым возле печи.



«Никуда не спешу в эти выходные», — написал Нисканен.

Фото: личный архив Ийво нисканена

Ранее стало известно о положительном тесте финского лыжника на коронавирус. По этой причине он был вынужден пропустить первый этап Кубка мира, который проходит с 25 по 27 ноября в Руке (Финляндия).

13 января 2015 года в Хельсинки (Финляндия) на ежегодном мероприятии Suomen Urheilugaala Нисканен вместе с другим лыжником, Сами Яухоярви, был объявлен спортсменом 2014 года.

Действующий обладатель Кубка мира — норвежец Йоханнес Клебо. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала россиянка Наталья Непряева.