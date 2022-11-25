«Никуда не спешу в эти выходные». Заболевший коронавирусом Нисканен выложил фото у печи
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, финн Ийво Нисканен опубликовал новую фотографию в соцсетях, на которой сидит раздетым возле печи.
«Никуда не спешу в эти выходные», — написал Нисканен.
Фото: личный архив Ийво нисканена
Ранее стало известно о положительном тесте финского лыжника на коронавирус. По этой причине он был вынужден пропустить первый этап Кубка мира, который проходит с 25 по 27 ноября в Руке (Финляндия).
13 января 2015 года в Хельсинки (Финляндия) на ежегодном мероприятии Suomen Urheilugaala Нисканен вместе с другим лыжником, Сами Яухоярви, был объявлен спортсменом 2014 года.
Действующий обладатель Кубка мира — норвежец Йоханнес Клебо. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала россиянка Наталья Непряева.
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