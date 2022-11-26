Кершоу: странно не видеть Россию на старте Кубка мира

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, 39-летний канадский лыжник Девон Кершоу, завершивший профессиональную карьеру в 2018-м, высказался об отсутствии российских спортсменов на стартовавшем в Финляндии Кубке мира по лыжным гонкам.



«Странно не видеть Россию на старте Кубка мира. Среди женщин не будет ни Ступак, ни Непряевой, и это большой удар. Это одни из лучших лыжниц мира, и они отлично выступали в последние годы. Но, если честно, потеря россиянок не снизила мою тягу к просмотру соревнований девушек», – сказал Кершоу в подкате Threshold.



25 ноября классический спринт на первом этапе Кубка мира выиграл Йоханнес Клебо. В женском спринте победила шведская лыжница Эмма Рибом, опередившая на 0,91 секунды свою соотечественницу Йоханну Хагстрём и норвежскую спортсменку Тириль Уднес Венг.