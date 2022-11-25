Клебо бросил бежать на финише и всё равно выиграл. Без россиян с ним бороться некому

В Финляндии стартовал Кубок мира по лыжным гонкам, куда не пустили ни российских спортсменов, ни российских журналистов. У мужчин без Александра Большунова и Александра Терентьева с норвежцем Йоханнесом Клебо просто некому было бороться. А у женщин весь пьедестал могли занять шведки, но представительницы этой команды всегда чудят в спринте – главная фаворитка упала в борьбе со своими же.

В день старта Кубка мира норвежский телеканал TV2 выкатил превью сезона, главное внимание в котором уделялось отсутствию России на международных стартах. Настоящий крик души был от трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который призвал соперников поставить себя на место российских лыжников. Но вряд ли кого-то разжалобил, судя по резким словам норвежцев.

А ведь без россиян с норвежцами, а конкретно с Йоханнесом Клебо, бороться никто не мог. Помните первый этап прошлого сезона, когда Александр Терентьев ещё более крутой, чем у Клебо, мельницей, ускакал от Йоханнеса на последнем подъёме и одержал красивейшую победу? На этот раз никто и ничего с действующим обладателем Кубка мира сделать не мог, даже не пытался.

Клебо легко выиграл квалификацию, легко выигрывал в четвертьфинале и полуфинале, а в финале показал, на что действительно готов и он сам, и его инвентарь. Со спуска лыжи просто несли Йоханнеса, а на подъёмах он убегал от соперников так, словно они бежали на инвентаре прошлого века.

Клебо бросил бежать в финале метров за 40 до финиша, уже лениво толкался, приветствовал болельщиков и всё равно никто даже не приблизился. Вообще, норвежцы заняли весь пьедестал: вторым стал Эвен Нортуг, брат легендарного Петтера, а третьим – Пол Голберг. Да и четвёртое место тоже занял норвежец Эрик Вальнес. Подобная картинка будет и на дистанциях. Весь сезон.

У женщин тоже всё было достаточно предсказуемо. Шведки, которые выкашивают спринт уже несколько лет подряд, и в финал пробились втроём. И убежали от соперниц без малейших проблем. Но на повороте уже на финишную прямую лидировавшая Майя Дальквист, явный фаворит финала, упала.

Шведки в спринте – это уже мем. Практически не бывает забегов, где они бы не падали, не ломали палки или лыжи. Но тем интереснее! Ведь итоговая победа всё равно за ними. Первый в карьере этап Кубка мира выиграла Эмма Рибом, а Йоханна Хагстрём стала второй. Уже ни на что не надеявшаяся норвежка Тириль Венг докатила до третьего места.