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Александр Легков заявил, что ему тяжело комментировать Кубок мира без российских лыжников

Александр Легков заявил, что ему тяжело комментировать Кубок мира без российских лыжников
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Олимпийский чемпион 2014 года в лыжных гонках Александр Легков рассказал, каково комментировать гонки Кубка мира без участия в них россиян.

«Гонки Кубка мира без российских лыжников смотреть можно, но не очень комфортно — всё воспринимается с трудом. Поддерживать определённых спортсменов, с кем ты тренировался и виделся, — это как-то не то. Мне тяжело смотреть и комментировать гонки без россиян с точки зрения, что это неполноценно для нас.

В мировом пространстве лыжные гонки потеряют аудиторию, потому что всегда интересно наблюдать за борьбой сильнейших. Что касается россиян, то надо будет посмотреть, сколько людей следило за первыми гонками Кубка мира. Мне кажется, аудитория будет намного меньше, если сравнивать с прошлым годом», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Клебо бросил бежать на финише и всё равно выиграл. Без россиян с ним бороться некому Клебо бросил бежать на финише и всё равно выиграл. Без россиян с ним бороться некому
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