Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в классической разделке на первом этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Руке (Финляндия). Второй результат показал другой норвежец Пол Голберг. Тройку призёров замкнул их соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Мужчины, 10 км



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 21.46,1.

2. Пол Голберг (Норвегия) – отставание 20,5 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 28,0.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) + 33,1.

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 40,3.