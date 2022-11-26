Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в классической разделке на первом этапе Кубка мира

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в классической разделке на первом этапе Кубка мира
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Руке (Финляндия). Второй результат показал другой норвежец Пол Голберг. Тройку призёров замкнул их соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Мужчины, 10 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 21.46,1.
2. Пол Голберг (Норвегия) – отставание 20,5 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 28,0.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) + 33,1.
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 40,3.

Лучший норвежский лыжник разрывает соперников. Разве русские могли бы его остановить? Лучший норвежский лыжник разрывает соперников. Разве русские могли бы его остановить?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022