Лучший норвежский лыжник разрывает соперников. Разве русские могли бы его остановить?

Первая же гонка с раздельным стартом на лыжном Кубке мира — 2022/2023 принесла победу Йоханнесу Клебо. Действующий обладатель «Хрустального глобуса» внешне легко и просто выиграл классическую десятку, одержав свою 50-ю победу в гонках Кубка мира. Ближайший конкурент проиграл Йоханнесу более 20 секунд.

Зачем Клебо убеждал всех в тяжести травмы?

Теперь уже очевидно, что все его разговоры о травме, о том, что он не мог делать какую-то работу на тренировках – несерьёзно. Непонятно только, зачем Клебо всё это затеял. Да ещё и упрекал усомнившихся в тяжести его травмы партнёров по команде – «пусть попробуют пережить то же, что пережил я».

Норвежец в фантастической форме. Он просто разрывает соперников на мелкие кусочки в первых гонках сезона. Да, пока и спринт, и разделка были его любимой классикой, но дело даже не в стиле передвижения. В разделке Йоханнес великолепно разложился по дистанции, сумев добавить на второй половине второго круга так, что разрывы увеличились на порядок.

Правда, в Руке из-за коронавируса на старт не смог выйти финн Ийво Нисканен – замечательный классист, но, кажется, Йоханнесу было бы всё равно. Отсутствие соперников из России и прежде всего самого принципиального словно придало Клебо ещё больше сил. Нет Большунова? Тогда вообще никто не страшен.

Клебо — просто король без Большунова

Конечно, дело не только в уверенности. Это результат огромной работы, которую Йоханнес проделывает каждый год. Если отбросить все его жалобы на травму, а оставить только факты, Клебо провёл два длительных высокогорных сбора, оттачивал технику. Даже Петтер Нортуг заметил, что Йоханнес практически убрал все шероховатости, которые ему мешали раньше.

Против Клебо оказались бессильны не только соотечественники, хотя до топ-3 добежали и Пол Голберг, и Мартин Нюэнгет. На первой половине дистанции вызов ему бросили шведы Калле Хальфварссон и Вильям Порома, а также британец Эндрю Масгрэйв, который тренируется с норвежцами и не стесняется говорить, как плохо без русских. Но все сдулись на второй пятёрке. Клебо – просто король без Большунова.

С лыжниками сборной России гонка была бы намного интереснее. Потому что это принципиальное противостояние. И если уж кто и мог бросить вызов Йоханнесу, то именно наши.

Шведки без Непряевой рубятся между собой

В женской гонке борьба была более упорной и интересной. Шла она в основном между двумя шведками – Фридой Карлссон и Эббой Андерссон. Фрида накануне выкладывалась в спринте, а Эбба отдыхала. Возможно, это и сказалось. Андерссон в ключевой момент гонки сумела прибавить, хотя казалось, что ей уже не хватит сил.

Эбба Андерссон Фото: Laurent Salino/Agence Zoom/Getty Images

Карлссон тоже провела великолепную гонку. И у неё был момент, когда она умирала на трассе, но Фрида дотерпела и удержала скорость.

Близко к шведкам была немка Катарина Хенниг, в итоге финишировавшая третьей, и норвежка Анне Кальво, и финка Криста Пярмякоски. Как жаль, что не могли участвовать россиянки! Очень хотелось бы посмотреть, как на фоне шведок смотрелись бы действующая обладательница Кубка мира Наталья Непряева и все остальные россиянки.