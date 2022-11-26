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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл классическую разделку, 10 км на Кубке мира — 2022/2023, результаты, призёры

Лучший норвежский лыжник разрывает соперников. Разве русские могли бы его остановить?
Андрей Шитихин
Клебо — просто король без Большунова
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Шведы и одинокий британец оказались бессильны в борьбе с Клебо.

Первая же гонка с раздельным стартом на лыжном Кубке мира — 2022/2023 принесла победу Йоханнесу Клебо. Действующий обладатель «Хрустального глобуса» внешне легко и просто выиграл классическую десятку, одержав свою 50-ю победу в гонках Кубка мира. Ближайший конкурент проиграл Йоханнесу более 20 секунд.

Зачем Клебо убеждал всех в тяжести травмы?

Теперь уже очевидно, что все его разговоры о травме, о том, что он не мог делать какую-то работу на тренировках – несерьёзно. Непонятно только, зачем Клебо всё это затеял. Да ещё и упрекал усомнившихся в тяжести его травмы партнёров по команде – «пусть попробуют пережить то же, что пережил я».

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Норвежец в фантастической форме. Он просто разрывает соперников на мелкие кусочки в первых гонках сезона. Да, пока и спринт, и разделка были его любимой классикой, но дело даже не в стиле передвижения. В разделке Йоханнес великолепно разложился по дистанции, сумев добавить на второй половине второго круга так, что разрывы увеличились на порядок.

Правда, в Руке из-за коронавируса на старт не смог выйти финн Ийво Нисканен – замечательный классист, но, кажется, Йоханнесу было бы всё равно. Отсутствие соперников из России и прежде всего самого принципиального словно придало Клебо ещё больше сил. Нет Большунова? Тогда вообще никто не страшен.

Клебо — просто король без Большунова

Конечно, дело не только в уверенности. Это результат огромной работы, которую Йоханнес проделывает каждый год. Если отбросить все его жалобы на травму, а оставить только факты, Клебо провёл два длительных высокогорных сбора, оттачивал технику. Даже Петтер Нортуг заметил, что Йоханнес практически убрал все шероховатости, которые ему мешали раньше.

Клебо бросил бежать на финише и всё равно выиграл. Без россиян с ним бороться некому Клебо бросил бежать на финише и всё равно выиграл. Без россиян с ним бороться некому

Против Клебо оказались бессильны не только соотечественники, хотя до топ-3 добежали и Пол Голберг, и Мартин Нюэнгет. На первой половине дистанции вызов ему бросили шведы Калле Хальфварссон и Вильям Порома, а также британец Эндрю Масгрэйв, который тренируется с норвежцами и не стесняется говорить, как плохо без русских. Но все сдулись на второй пятёрке. Клебо – просто король без Большунова.

С лыжниками сборной России гонка была бы намного интереснее. Потому что это принципиальное противостояние. И если уж кто и мог бросить вызов Йоханнесу, то именно наши.

Шведки без Непряевой рубятся между собой

В женской гонке борьба была более упорной и интересной. Шла она в основном между двумя шведками – Фридой Карлссон и Эббой Андерссон. Фрида накануне выкладывалась в спринте, а Эбба отдыхала. Возможно, это и сказалось. Андерссон в ключевой момент гонки сумела прибавить, хотя казалось, что ей уже не хватит сил.

Эбба Андерссон

Эбба Андерссон

Фото: Laurent Salino/Agence Zoom/Getty Images

Карлссон тоже провела великолепную гонку. И у неё был момент, когда она умирала на трассе, но Фрида дотерпела и удержала скорость.

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Близко к шведкам была немка Катарина Хенниг, в итоге финишировавшая третьей, и норвежка Анне Кальво, и финка Криста Пярмякоски. Как жаль, что не могли участвовать россиянки! Очень хотелось бы посмотреть, как на фоне шведок смотрелись бы действующая обладательница Кубка мира Наталья Непряева и все остальные россиянки.

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