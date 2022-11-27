«Когда муж знает, что худеешь». Жена Большунова показала подарок от лыжника на День матери

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, в социальных сетях показала, какой подарок получила от мужа на День матери. В России данный праздник отмечают сегодня, 27 ноября.

«Когда муж знает, что ты худеешь, и поздравляет так (эмодзи «смех до слёз»). Спасибо, любим», — подписала фото Большунова.

Фото: из личного архива Анны Большуновой

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.