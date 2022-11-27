«Лучше молчать, чем делать такие заявления». Реакция норвежцев на крик души Большунова

Александр Большунов впервые за долгое время дал большое интервью норвежскому изданию. В беседе с журналистом TV2 Эрнстом Лерсвееном он призвал Запад перестать обвинять во всём россиян, рассказал, что ему трудно принять тот факт, что российские лыжники во время чемпионата мира в Планице будут соревноваться в России, и предложил зарубежным коллегам представить себя на месте отстранённых.

Иностранцы не согласились с точкой зрения Большунова и эмоционально отреагировали на его слова.

«Я бы отстранил россиян на гораздо большее время»

Эксперт издания TV2 Петтер Суленг Шинстад раскритиковал слова Большунова, а также отметил, что, если бы от него что-то зависело, он бы отстранил российских спортсменов на длительный срок.

«С точки зрения спортсмена я прекрасно понимаю, что Большунов считает это отстранение абсолютно несправедливым. Однако Большунов должен понять, что есть вещи больше, важнее и посерьёзнее лыжных гонок.

То, что ты представляешь и получаешь зарплату от страны, которая совершает подобные действия в соседней, является примером того, что что-то должно быть важнее спортивных взглядов. Мы на Западе должны понимать, что информационная подача в наших СМИ коренным образом отличается от той, что в российских, и это, разумеется, может частично объяснить реакцию российских спортсменов. В то же время вряд ли они хотят рисковать, так как российский спорт тесно связан с государством и армией.

Слова Большунова не худший пример. Для меня более чем очевидно, что россияне не должны допускаться до соревнований, пока не разрешится ситуация на Украине. Если бы решал я, то я бы отстранил россиян на гораздо большее время, чем на то, сколько длится происходящее на Украине, что, я надеюсь, скоро закончится. Более длительное отстранение стало бы адекватным наказанием для страны, которая обожает своих спортивных героев, но должна понять, что не извлечёт никакой пользы от того, чем Россия сегодня занимается на Украине», – приводит слова Шинстада TV2.

«Посмотри, что происходит на Украине, Большунов»

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг также заявил, что понимает Большунова как спортсмена, но считает, что в текущей ситуации на Украине мысли о лыжных гонках уходят на второй план.

«Я понимаю разочарование Большунова, он обожает соревноваться. Это его жизнь. Можно представить, что он чувствует, особенно в эти выходные, когда стартует Кубок мира, в котором Большунов хотел бы победить. Но он лишён этой возможности, и, разумеется, ему тяжело принять это. Он с удовольствием составил бы конкуренцию Йоханнесу Клебо в Руке.

Но есть одно «но», серьёзное «но»: посмотри, что происходит на Украине, Большунов! Лыжные гонки важны для тех, кто ими занимается, но, если смотреть широко, как в данном случае, они теряют всякое значение. FIS приняла абсолютно верное решение отстранить россиян до момента, когда всё закончится. Я убеждён, что большинство спортсменов здесь, в Руке, имеют аналогичное мнение», — приводит слова Нортуга TV2.

«Ему сейчас не позавидуешь»

Схожее с Нортугом мнение высказал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо.

«Как спортсмену Большунову сейчас действительно нелегко. Он тренируется, как и я, чтобы выступать на Кубке мира и чемпионате мира. Ему сейчас не позавидуешь. Я тоже хотел бы соревноваться с самыми лучшими во всех гонках. Но то, что сейчас происходит в мире, должно прекратиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым», – сказал Клебо в интервью TV2.

Многие иностранные болельщики также осудили Большунова в социальных сетях и резко высказались о его словах в комментариях к интервью.

«Очень странно, что Петтеру Нортугу пришлось объяснять всё это Большунову. Вероятно, они там оказались в чрезвычайно сложной ситуации, но тогда лучше замолчать, чем делать такие заявления».

«Если он на самом деле утверждает, что виноваты все государства, вовлечённые в этот конфликт, я думаю, что это даже к лучшему, что он не участвует в международных стартах».

«Это показывает, насколько правильно было отстранить Россию. Вероятно, они там живут в информационном вакууме… Но теперь они должны проснуться», — делятся иностранцы комментариями в социальных сетях.