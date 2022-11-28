Крамер: спорту нужны россияне. Но сейчас они были бы в опасности, в мире много идиотов

Бывший тренер сборной России, а ныне Италии, немецкий специалист Маркус Крамер высказался об отсутствии российских лыжников на этапах Кубка мира.

«Мне очень грустно. Для мотивации спортсменов отстранение – большая проблема. Никто не хотел, чтобы сложилась такая ситуация на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это сумасшедшая ситуация.

Спорту нужны россияне. В Руке (на первом этапе Кубка мира. – Прим. «Чемпионата») норвежцы заняли первые четыре места в мужском спринте. В центральной Европе это никому не интересно. Мы просто выключаем телевизор.

С другой стороны, в мире много идиотов. Я не думаю, что российские спортсмены были бы в безопасности», — приводит слова Крамера Iltalehti.