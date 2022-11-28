Крамер: спорту нужны россияне. Но сейчас они были бы в опасности, в мире много идиотов
Поделиться
Бывший тренер сборной России, а ныне Италии, немецкий специалист Маркус Крамер высказался об отсутствии российских лыжников на этапах Кубка мира.
«Мне очень грустно. Для мотивации спортсменов отстранение – большая проблема. Никто не хотел, чтобы сложилась такая ситуация на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это сумасшедшая ситуация.
Спорту нужны россияне. В Руке (на первом этапе Кубка мира. – Прим. «Чемпионата») норвежцы заняли первые четыре места в мужском спринте. В центральной Европе это никому не интересно. Мы просто выключаем телевизор.
С другой стороны, в мире много идиотов. Я не думаю, что российские спортсмены были бы в безопасности», — приводит слова Крамера Iltalehti.
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
19:42
-
16:31
-
13:55
-
12:25
-
12:00
-
11:53
-
11:11
-
11:00
-
10:41
- 27 ноября 2022
-
23:45
-
23:32
-
22:43
-
22:16
-
21:46
-
20:30
-
20:13
-
20:03
-
19:59
-
19:05
-
18:26
-
17:44
-
17:40
-
17:32
-
17:21
-
17:05
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
15:45
-
15:39
-
14:57
-
12:40
-
11:56
-
09:59
-
09:50
Партнерский контент