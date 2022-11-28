«Русских заменят другие. Это не страшно». Что говорят иностранцы о лыжных гонках без наших

В конце ноября в Руке прошёл первый этап Кубка мира без российских лыжников. И ничего страшного для лыжных гонок не произошло. Да, почти все места на подиуме ушли норвежцам да шведкам. Да, кажется, с участием российских спортсменов расклады были бы другими. Но большой спорт, как известно, не знает сослагательного наклонения. Нет русских – и ладно.

Хотя иностранцы про наших лыжников всё-таки вспоминали. По-разному.

«Даже без русских у нас будет серьёзная борьба»

Несмотря на то что российская лыжница Наталья Непряева в прошлом сезоне завоевала «Большой хрустальный глобус», а наши девушки навязывали шведкам и норвежкам серьёзную борьбу на Олимпиаде и Кубке мира, теперь мало кто обращает внимание на отсутствие России в женских гонках.

«Даже без русских у нас будет такая серьёзная борьба наверху, какую вы вряд ли видели. Просто потому, что превосходящих всех лыжниц вроде Йохауг на старте больше нет, – объяснил комментатор TV2 Петтер Скинстад. – Кубок мира и чемпионат мира обещают быть очень интересными, по крайней мере, на мой взгляд. У женщин результаты станут плотнее, а у мужчин, где в топе было много россиян, короткие дистанции станут более тесными в плане результатов и непредсказуемыми. Конечно, отсутствие повлияет на расклады, не в последнюю очередь у мужчин. Но специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине никак нельзя совмещать с международным участием в спорте».

Похожей позиции придерживается и француз Морис Монифика. Он убеждён, что проблем из-за отсутствия россиян не будет ни у женщин, ни у мужчин.

«Ничего страшного. Русских заменят другие, мы должны использовать возможности! Возможно, появятся новые звёзды, новый лыжник-монстр, новая иерархия в лыжных гонках», – предположил в интервью AFP Монифика.

«Боюсь, интерес к гонкам может упасть»

Однако далеко не все спокойно относятся к отсутствию россиян. Многие считают, что мужской Кубок мира без наших лыжников превратится в чемпионат Норвегии. И, к сожалению, результаты в Руке лишь усилили эти опасения.

«Есть большая опасность, что это будет сугубо чемпионат Норвегии, – предположил комментатор Adresseavisen Биргер Лёфальди. – Если Йоханнес Клебо не получит травм, полагаю, он будет доминировать от начала до конца сезона. Первый уикенд говорит о том, что он, безусловно, находится на правильном пути, с точки зрения формы. В Норвегии очень большой интерес к лыжным гонкам, и он сохранится, даже если результаты у женщин будут не очень. В мужских лыжных гонках всё иначе. Я боюсь, что интерес на международном уровне к мужским гонкам может резко упасть, если норвежцы будут доминировать от начала и до конца, а это вполне вероятно».

С коллегой согласился и корреспондент NRK Янн Пост.

«Я думаю, что будет гораздо больше равных гонок у женщин, чем раньше, и многие страны и лыжницы будут участвовать в битве за победу. А в мужских гонках отсутствие российских лыжников приведёт к слишком большому доминированию норвежцев. Ийво Нисканен, конечно, будет навязывать борьбу в классике, но в целом будет очень много красного, белого и синего (цвета норвежского флага. – Прим. «Чемпионата»)», – заключил Пост.

Такого же мнения придерживается и журналист Expressen Томас Петтерссон.

«Без конкуренции со стороны России норвежцы будут полностью доминировать этой зимой, особенно когда речь идет о гонках на длинные дистанции».

«В Руке они начнут с восьми человек – я ничуть не удивлюсь, если все попадут в первую десятку», – писал Петтерсон в своей колонке перед стартом этапа и оказался практически прав: как в индивидуальной гонке, так и в гонке преследования в десятку лучших попали по шесть норвежцев.

Таким образом, опасений за женские лыжные гонки на международном уровне у иностранцев нет – там и без наших спортсменок есть конкуренция. А вот в мужских соревнованиях ситуация иная. Впрочем, ничего критичного не происходит. К новой реальности все скоро привыкнут. Включая и нас.