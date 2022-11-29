Расписание второго этапа Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023

Завтра, 30 ноября, в Хакасии (Вершина Тёи) стартует второй этап Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих гонок.

30 ноября

Спринт, свободный стиль; мужчины и женщины.

1 декабря

Гонка с раздельным стартом, 10 км. Классический стиль, женщины

Гонка с раздельным стартом, 15 км. Классический стиль, мужчины.

3 декабря

Спринт, классический стиль; мужчины и женщины.

4 декабря

Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль, женщины

Гонка с раздельным стартом, 15 км. Свободный стиль, мужчины

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).